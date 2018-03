Bancários fazem manifestação no Centro de SP Bancários e integrantes do sindicato da categoria estão realizando uma manifestação desde as 10h30 da manhã desta quarta-feira no Centro de São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), não há congestionamento no local pois os manifestantes estão ocupando apenas o passeio da Rua Tabatinguera.