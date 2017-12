Bancários fazem manifestação no centro do Rio de Janeiro Um grupo de cerca de 100 bancários em greve está concentrado na tarde desta quarta-feira na Candelária, no centro do Rio de Janeiro. Os manifestantes deverão caminhar até o Tribunal de Justiça do Rio, onde farão uma assembléia, segundo o presidente do Sindicato dos Bancários do Rio, Vinícius Assumpção. No estado do Rio, onde existem 40 mil bancários, a adesão à manifestação é de 70% diz o sindicato. A categoria está em greve desde o dia 15, reivindicando 25% de reajuste salarial. Os trabalhadores ainda reivindicam participação nos lucros de um salário mínimo, mais uma verba fixa de R$ 1,2 mil. Os bancários propõem também a ampliação no horário de trabalho das 9h às 17h, mas a ser realizada em dois turnos. Segundo o presidente do sindicato, esta medida traria de imediato 153 mil novos empregos.