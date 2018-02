Bancários fazem paralisação no centro de São Paulo Cerca de oito mil bancários que trabalham em agências na região central de São Paulo fazem paralisação nesta quarta-feira. De acordo com o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, pelo menos 28 agências nas Ruas Boa Vista, São Bento e XV de Novembro não devem funcionar durante a manhã. Para as 11 horas, a categoria realiza assembléia, na Praça do Patriarca, para decidir sobre os rumos da paralisação, que pode durar todo o dia. Os bancários reivindicam, entre outras coisas, 7,05% de aumento real de salários, reposição da inflação e maior participação nos lucros e resultados e mais um salário bruto de R$ 1,5 mil. A categoria está preparando uma paralisação de 24 horas para a próxima semana em todo o País. No dia 25 de setembro, em São Paulo, os trabalhadores fazem assembléia, de acordo com os parâmetros da lei de greve. A partir do dia 26, poderá haver uma paralisação geral.