Bancários fazem piquetes e panfletagem em Recife Em greve há 11 dias, os bancários de Pernambuco realizam, durante todo o dia, piquetes, panfletagens e discursos com carro de som em frente às agências que estão funcionando no centro do Recife. Segundo o presidente do Sindicato dos Bancários, a atividade teve boa repercussão no período da manhã. A adesão da categoria à paralisação, segundo números do sindicato, chegou a 75%, depois que muitos bancários da rede privada ingressaram no movimento. No final da manhã, houve um início de tumulto quando os bancários em greve panfletavam em frente a agência central do Banco do Brasil, localizada na avenida Rio Branco, no Bairro do Recife. Na versão do sindicato, seguranças teriam tentado impedir a distribuição dos panfletos. A gerência da agência não quis se pronunciar sobre o assunto. Os bancários reivindicam um reajuste salarial de 25%, além de participação nos lucros. A proposta da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) é de 8,5%.