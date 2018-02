Bancários fecham 13 agências em Campinas por campanha salarial Treze agências bancárias de Campinas foram fechadas pelos integrantes do Sindicato dos Bancários na manhã desta terça-feira. Os caixas eletrônicos operaram normalmente. Os demais serviços funcionaram parcialmente ao longo do dia. Faixas explicativas dirigidas aos clientes ficaram colados nas fachadas dos prédios do Banco do Brasil, Bradesco e Itaú do Nova Campinas, avenidas Norte-Sul e Princesa d´Oeste. Segundo Sônia Zaia, presidente do sindicato, o ato é em protesto contra a Febraban que ainda não lançou sua contra-proposta para a categoria. "Sem negociação continuaremos com os protestos", garante ela. A categoria reivindica 7% de aumento real mais a inflação acumulada no período, piso salarial de R$ 1.500 e melhoria da PLR com a adição de um salário mais R$ 1.500.