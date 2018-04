Bancários não conseguem fechar acordo salarial Os representantes dos banqueiros deixaram a terceira rodada de negociações com os bancários hoje sem fazer contrapropostas financeiras. A declaração é de Vagner Freitas, secretário-geral da Confederação Nacional dos Bancários (CNB/CUT), para quem hoje os bancários "concluíram a apresentação da pauta de reivindicações". Magnus Apostolico, representante da Federação Nacional de Bancos (Fenaban), diz que "as negociações prosseguem". Freitas diz que até a quarta-feira haverá um acordo sobre a próxima rodada de negociações, marcada inicialmente para o próximo dia 28. Em campanha salarial, os bancários debateram hoje, das 15 horas às 19h30, com os representantes da Fenaban, a terceira rodada de negociações. O evento ocorreu no Hotel Ca´D´Oro, em São Paulo. Os bancários apresentaram reivindicações ligadas às seguintes cláusulas: abono de férias, isenção de tarifas, fundo de previdência complementar, garantia do emprego, terceirização, estágio profissional, correspondentes bancários, jornada de trabalho, horário de atendimento, controle de filas, igualdade de oportunidades, assédio moral e comissões temáticas. Freitas espera que na próxima rodada os banqueiros apresentem uma proposta de índice de reajuste. Os bancários têm data-base em 1º de setembro e reivindicam 13,39% de correção salarial, que correspondem à inflação estimada pelo ICV-Dieese de 5,93%, mais o resíduo inflacionário de 2,65% - referente à diferença entre o período de setembro de 2000 a agosto de 2001 e mais 4,28% de produtividade. A inflação estimada para junho, julho e agosto é de 0,30%, ao mês. Dado que as negociações não apresentam avanço, os bancários já marcaram manifestações. Amanhã, os funcionários do Banco do Brasil devem realizar atividades e no dia 28, Dia do Bancário, estão previstas manifestações nas agências bancárias em todo o país.