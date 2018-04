Bancários negociam greve com a Fenaban nesta terça-feira Representantes da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) e do Comando Nacional dos Bancários estão reunidos na manhã desta terça-feira para mais uma rodada de negociações sobre a greve da categoria. Bancários de 24 Estados brasileiros e do Distrito Federal estão em greve por tempo indeterminado desde a última quinta-feira, 05, e pedem aumento salarial de 7,05%, mais reposição da inflação, aumento na participação nos lucros e resultados (PLR) e melhores condições de trabalho. Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf), cerca de 185 mil funcionários, aproximadamente 35 mil só em São Paulo, de bancos públicos e privados aderiram à paralisação na segunda-feira, 09.