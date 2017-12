Bancários paulistas têm audiência de conciliação hoje no TRT Dirigentes do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região e da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) participam de audiência de conciliação, às 14h, no Tribunal Regional do Trabalho, na capital paulista. A categoria, em greve há 15 dias, reivindica reajuste salarial de 25% (reposição da inflação mais aumento real), participação nos lucros e resultados dos bancos mais R$ 1.200. Já a proposta apresentada pela Fenaban é de um reajuste salarial de 8,5 % mais R$ 30 para quem ganha salário de até R$ 1.500. Também nesta quarta-feira (29), os bancários promovem passeatas em vários estados em defesa de seus direitos. Bancos não apresentarão proposta Os bancos já avisaram ontem que não vão apresentar contraproposta na audiência de conciliação entre bancários e banqueiros marcada para esta quinta-feira, no Tribunal Regional do Trabalho. Segundo o presidente da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), Marcio Cipriano, a proposta de aumento de 8,5% e abono de R$ 30 para quem recebe até R$ 1,5 mil foi negociada com os trabalhadores durante três meses e não teria agora espaço para nova negociação. Para ele, a greve dos bancários trata-se de um movimento político-sindical. "Você vê integrantes do MST e nada de bancário", garantiu. Veja mais informações sobre o assunto no link abaixo.