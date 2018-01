Bancários podem entrar em greve no próximo dia 6 Delegações de bancários de todo o Brasil se encontram neste sábado no Centro Sindical dos Bancários, no Centro da Capital, para referendar greve que deverá ser deflagrada a partir da próxima quinta-feira. Conforme a Confederação Nacional dos Bancários (CNB), o encontro tem a participação de cerca de 2 mil delegados e o encerramento está previsto para às 14 horas. Os trabalhadores dos bancos, cuja categoria tem data-base em 1º de setembro e representam 400 mil trabalhadores em todo o Brasil, reivindicam reajuste salarial de 11,77%, mais participação nos lucros correspondente a 1 salário, abono de R$ 788,00 e distribuição de 5% dos lucros de cada banco, linear para todos os funcionários. A Federação Nacional do Bancos (Fenaban), braço sindical da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), apresentou no dia 20 uma contraproposta, rejeitada, de reajuste salarial de 4%, mais abono de 80% do salário e fixo de R$ 733,00. Na quarta-feira passada, os bancários realizaram paralisação de advertência, durante 24 horas, atingindo 19 Estados e o Distrito Federal.