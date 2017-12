Bancários se reúnem com assessores do interventor do Santos Dirigentes do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região e uma comissão de funcionários do Banco Santos estão reunidos neste momento na sede da instituição com assessores do interventor nomeado pelo Banco Central (BC), Vânio Aguiar. A principal reivindicação dos sindicalistas e dos funcionários é a reintegração dos profissionais do Banco Santos que foram transferidos para outras empresas do grupo no final do ano passado. Dirigentes do sindicato também esperam uma definição do interventor quanto ao futuro da instituição financeira que está sob intervenção do BC desde 12 de novembro. Pela manhã, segundo funcionários do Banco Santos, Vânio Aguiar convocou uma reunião com os funcionários e teria dito que o BC tomará todas as medidas, desde que previstas na lei, para garantir os direitos trabalhistas do quadro do Banco Santos.