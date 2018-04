Bancários se reúnem com BB nesta sexta em Brasília

Representantes dos bancários reúnem-se nesta sexta-feira, 21, às 14 horas com a direção do Banco do Brasil, em Brasília, para exigir um compromisso formal pela garantia de empregos e direitos dos trabalhadores do BB e da Nossa Caixa após a aquisição do banco paulista, anunciada na última quinta-feira. Veja também: BB e governo de SP fecham acordo sobre venda da Nossa Caixa Ação da Nossa Caixa sobe mais de 80% com interesse do BB Governo age por vaidade, diz associação de minoritários do BB "Vamos reivindicar a unificação de direitos como Planos de Cargos e Salário (PCS), fundos de pensão e programas de assistência médica", disse o presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, Luiz Cláudio Marcolino. A categoria também reivindica que não haja fechamento de agências bancárias e que sejam preservadas as bandeiras das duas instituições. De acordo com o sindicato, o Banco do Brasil havia se comprometido a reunir-se com os representantes dos bancários assim que a aquisição fosse anunciada.