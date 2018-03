Bancários se reúnem nesta quinta e podem encerrar greve

Os bancários decidem nesta quinta-feira, 8, se aceitam a nova proposta da Federação dos Bancos (Fenaban) ou se mantêm a greve, iniciada há 15 dias. A Fenaban apresentou na quarta-feira, 7, proposta ao Comando Nacional dos Bancários que prevê reajuste salarial de 6%, o que representa 1,5% de aumento real, e mudanças no adicional à Participação nos Lucros e Resultados.

Apesar de os banqueiros quererem inicialmente reduzir a distribuição de PLR a 4% do lucro líquido, os bancários conseguiram manter o teto de distribuição em 15% e evitar uma redução em relação ao que foi pago no ano passado. O pagamento será feito independentemente da variação do lucro. Outro avanço foi em relação à licença-maternidade, ampliada para seis meses.

Segundo o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, o Comando Nacional dos Bancários considerou que houve avanços e orientou os funcionários a aceitarem a proposta durante as assembleias. Ainda haverá negociações com Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Nossa Caixa em questões específicas.

(Com informações de Marcelo Rehder, de O Estado de S. Paulo)