Bancários se reúnem nesta segunda-feira com Itaú e Unibanco

As direções dos bancos Itaú e Unibanco e do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região se reúnem nesta segunda-feira, 10, para tratar da preservação dos empregos e dos direitos dos mais de 100 mil bancários das duas instituições financeiras, que anunciaram na semana passada início de processo de fusão. A negociação, marcada para as 15h, tentará "buscar um compromisso formal pela manutenção do número de agências, preservação de empregos e direitos. Queremos estabelecer um canal de diálogo permanente com as direções dos bancos de forma a reduzir o clima de insegurança entre os trabalhadores", disse Luiz Cláudio Marcolino, presidente do Sindicato. A fusão entre o Itaú e Unibanco criou o maior banco do Hemisfério Sul e um dos vinte maiores do mundo, com 4.800 agências e PABs em todo o país, representando 18% da rede bancária nacional.