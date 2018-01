Bancários terão reajuste de 6% e participação nos lucros Pela proposta aprovada nas assembléias realizadas ontem, depois de cinco dias de greve, os bancários terão um reajuste de 6%, abono de R$ 1,7 mil e participação nos lucros e resultados (PLR) de 80% do salário mais R$ 800 fixos. Os bancários também avaliaram em assembléia a proposta de acordo com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal. A maioria das bases também aprovou os acordos específicos. Confira abaixo como foi a votação nos sindicatos de bancários estaduais e de capitais: Aprovaram Fenaban, BB e CEF: Acre Alagoas Amapá Bahia Belo Horizonte (MG) Ceará Curitiba (PR) Espírito Santo Florianópolis (SC) Mato Grosso Pará Paraíba Pernambuco Porto Alegre (RS) Rondônia Roraima São Paulo (SP) Sergipe Aprovaram somente Fenaban: Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rejeitaram as três propostas : Brasília (DF) Maranhão Piauí