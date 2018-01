Bancários vão parar por 48h na Venezuela Os bancários venezuelanos vão parar por 48 horas a partir de quinta-feira em apoio ao locaute contra o presidente Hugo Chávez, informou José Torres, presidente da Fetrabanca, associação que reúne os sindicatos dos bancários do país. O anúncio ocorre depois de o governo ter ameaçado tomar "medidas" contra os bancos, que vêm funcionando apenas três horas por dia desde o dia 2 de dezembro. Os bancos locais incluem subsdiárias dos conglomerados espanhóis Banco Santander Central Hispano e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria e do Citi Group Inc.