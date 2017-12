Bancários vão recorrer de liminar contra greve Os bancários do Estado de São Paulo apresentam amanhã às 11h30 uma medida cautelar incidental no Tribunal Regional do Trabalho do estado pedindo a suspensão da medida liminar que foi concedida hoje determinando a abertura de todas as agências bancárias de São Paulo com pelo menos 60% dos funcionários em cada uma delas. O advogado da Federação Nacional dos bancários, José Eduardo Furlanetto, informa que os bancários optaram por esse instrumentos descartando a apresentação de um mandado de segurança no TST em Brasília. A medida cautelar será anexada aos autos do processo pedindo à juíza relatora Maria Aparecida Duenhas a suspensão dos efeitos da liminar. Segundo o advogado, a medida será apresentada tão logo o TRT inicie seu expediente para que a juíza despache a decisão da liminar já observando o recurso dos bancários. Na sessão de conciliação desta tarde, a Fenaban solicitou um prazo de cinco dias para se posicionar em relação à decisão. E deve receber amanhã cópia do processo. Ao apresentar esse pedido na abertura do tribunal, os bancários pretendem que a juíza se posicione antes que a decisão seja formalizada aos bancos. Furlanetto informa que o principal argumento contra a liminar é de que a decisão obriga o funcionamento de todas as agências com 60% de seus funcionários, quando a lei de greve fixa um percentual geral para a categoria, não se limitando aos locais de trabalho.