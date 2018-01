Bancários voltam a negociar amanhã com Fenaban A Executiva Nacional dos Bancários reúne-se amanhã, às 15 horas, com representantes da Fenaban (Federação Nacional dos Bancos), no hotel Crowne Plaza, em São Paulo, na sexta rodada de negociações da campanha salarial. Na negociação da semana passada, os representantes dos bancos informaram que não teriam condições de repor "perdas salariais de 18%" e mantiveram a contraproposta de 10% de reajuste. Segundo o presidente da Confederação Nacional dos Bancários (CNB-CUT), Vagner Freitas, a expectativa é que amanhã haja "melhoria na proposta, caso contrário, os bancários estão dispostos a deflagrar greve geral da categoria".