Bancários voltam a negociar salários hoje A Executiva Nacional dos Bancários e a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) realizam, hoje, a partir das 15 horas, nova rodada de negociações da campanha salarial 2003. Na semana passada, os banqueiros aumentaram em apenas 1% a proposta de reajuste, que passou de 9% para 10%. Os representantes dos bancários não aceitaram e promoveram na última quinta-feira, dia 4 de setembro, paralisações em todo o País. Algumas manifestações dos bancários ainda estão acontecendo em diversas regiões do Brasil. Os bancários estão reivindicando reajuste de 21,58%, que corresponde à inflação de setembro de 2002 a agosto de 2003, mais 3,99% de produtividade e o resíduo de 0,42% do acordo do ano passado. A negociação acontece no Hotel Crowne Plaza, Sala Lírio, em São Paulo.