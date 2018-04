Banco 24 Horas é opção para licenciar o carro Licenciar o carro no Banco 24 Horas é mais uma opção para o cliente. Ao realizar a operação, ele pode optar entre retirar o documento no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ou recebê-lo em casa pelo correio. O serviço custa R$ 5 e é oferecido a clientes de instituições financeiras usuárias da rede Banco 24 Horas. Vale lembrar que a opção é válida apenas para automóveis emplacados e cadastrados no Estado de São Paulo, onde há 741 equipamentos de auto-atendimento da rede Banco 24 Horas. Para realizar a operação, o cliente deve ter o número do código "Renavam". Caso o proprietário do veículo tenha pendências, como multas, pagamento de Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e Seguro Obrigatório, poderá quitar suas obrigações também nos terminais de atendimento. Além disso, quem licenciar o veículo na rede de auto-atendimento concorrerá a sorteios de prêmios, como microcomputadores e aparelhos DVD, no mês seguinte à transação, informa a Tecnologia Bancária S.A. (TecBan), responsável pela implantação do serviço.