Banco abre crédito com juros de 2% ao mês O banco Santander Banespa anunciou hoje a criação de um programa de microcrédito voltado para a concessão de empréstimos a taxa de 2% ao mês para micro empresários e trabalhadores informais. Segundo o vice-presidente executivo do banco, José Paiva Ferreira, a iniciativa será custeada com recursos do banco, independentemente dos 2% de compulsório exigidos pelo governo federal para que as instituições financeiras ofereçam linha de crédito a taxa de 2% ao mês. Paiva aposta na redução da taxa de juros e em ganhos de escala para sustentar o programa. A iniciativa tem um caráter de desenvolvimento regional, ao se basear em parceria com ongs locais. Agentes de crédito estão sendo recrutados nas comunidades onde o banco irá atuar. Os micro empreendedores terão de passar por cursos de qualificação antes de obter os empréstimos.