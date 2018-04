Banco americano está pessimista com reunião de Fraga e Malan O Brasil não deve criar expectativas otimistas na reunião que o ministro da Fazenda, Pedro Malan, e o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, terão com os bancos comerciais na próxima segunda-feira, na sede do Federal Reserve, em Nova York. A opinião é de um executivo de alto escalão de um banco norte-americano com grande presença no Brasil, que foi convidado para a reunião. "Se o mercado brasileiro estiver esperando que desta reunião saia promessa de novos recursos, em termos de crédito, haverá uma grande decepção?, disse. Segundo ele, é muito otimista pensar que todos os bancos vão manter a exposição ao País, com as linhas de comércio exterior e outros tipos de empréstimos. "Vamos ouvir o que Malan e Fraga têm a dizer e saber exatamente o que vão pedir", disse o banqueiro. Ele afirmou que a carta-convite enviada pelo governo brasileiro para a reunião diz apenas que Malan e Fraga irão expor a situação da economia do País e as recentes medidas adotadas, além de detalhes do acordo com o FMI. "O sentimento dos bancos comerciais é esperar para ver o que eles (Malan e Fraga) têm a dizer", afirmou. Para o executivo, o humor dos banqueiros melhorou nos últimos dias em relação ao Brasil menos por conta do pacote financeiro do FMI do que em razão do maior entendimento sobre o processo eleitoral. "Não há mais o pânico de que dois candidatos de oposição venham a disputar o segundo turno. Ninguém acha que, seja quem for que assumir o governo, não irá fazer coisas malucas. A Constituição e o Congresso vão limitar o espaço para que o novo presidente possa adotar medidas extremas", disse. No entanto, o executivo norte-americano alertou que não é possível acreditar que a reunião da próxima segunda-feira reverta o sentimento do mercado. "É realista esperar que os bancos tenham uma melhor visão sobre a situação da economia brasileira, sobre a preocupação com a dinâmica da dívida, o que já irá ajudar bastante. Algo muito além disso, como novos créditos, ou mesmo manter o volume de crédito, seria ter uma expectativa muito otimista", afirmou. De acordo com o executivo, o seu banco está renovando as linhas comerciais em bases individuais. "Quando uma linha se vence, analisamos caso a caso, com base no mérito da empresa", acrescentou. Mesmo assim, empresas brasileiras de médio porte (o chamado middle market) dificilmente terão acesso à renovação de linhas, disse o executivo.