Banco anuncia redução dos juros O banco Itaú informou hoje que vai reduzir as taxas de juros de cheque especial, crédito pessoal, conta garantida para pessoas jurídicas e de desconto de duplicatas e de cheques. Segundo o banco, a maior redução em crédito pessoal, de 4,30% ao ano, foi possível pela redução nos juros futuros. "Na medida em que ocorrerem novas reduções de taxas pelo Copom e novas medidas, como reduções no compulsório, o Itaú estará ajustando suas taxas", afirma nota do banco. As novas taxas entram em vigor a partir de sábado. Segundo o comunicado, no cheque especial a taxa de juros ficará entre 9,60% a 6,80% ao mês. Para o crédito pessoal elas vão variar de 6,60% a 4,30% ao mês. Já na conta garantida da pessoa jurídica os juros ficarão em 8,30% ao mês. O desconto de duplicatas e de cheques terá juros de 4,30% ao mês.