Banco Bonsucesso oferecerá crédito para aposentados O banco Bonsucesso anuncia uma nova linha de crédito destinada aos aposentados e pensionistas do INSS. O banco assinou convênio com o órgão governamental para se aproveitar do novo mecanismo de crédito consignado em folha para aposentados e pensionistas da Previdência Social. A nova linha será de R$ 200 milhões, sendo que R$ 50 milhões serão disponibilizados até o fim deste ano e a outra parte em 2005. Segundo a instituição, o montante a ser oferecido em prestações mensais poderá corresponder até 30% do saldo líquido do benefício e as taxa de juros cobradas serão a partir de 1,9% ao mês. Para o Bonsucesso, a demanda por empréstimo dos aposentados e pensionistas pode chegar a movimentar R$ 6 bilhões. Além do Bonsucesso, a Caixa Econômica Federal, o banco BMG e o Mercantil também já oferecem crédito consignado para os beneficiários do INSS. No primeiro semestre desse ano, os ativos totais de crédito do Bonsucesso experimentaram uma expansão de 48%, totalizando R$ 141 milhões. O lucro líquido da instituição no mesmo período foi de R$ 4,7 milhões.