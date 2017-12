Banco CCF Brasil recomenda Petrobras O Banco CCF Brasil recomenda a compra de ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Petrobras, com preço alvo de R$ 70,20. No relatório de 12 de julho, o analista Fernando Aoad cita as razões da indicação. O primeiro é o fechamento dos contratos de Project Finance. A Petrobras assinou um contrato na semana passada com as companhias Itochu e Mitsubishi, o BNDES, o JBIC (Japan Bank for International Corporation) e um sindicato de bancos, para constituir uma SPC (Special Purpose Company) e desenvolver a produção dos campos de Barracuda e Caratinga. O contrato prevê recursos de US$ 2,5 bilhões e elevará a produção da Bacia de Campos em 247 mil barris por dia a partir de 2004. O analista trabalha ainda com a redução dos custos de extração de petróleo. Ele diz que as operações de project finance permitirão, além do aumento da produção, redução de custos na extração de petróleo. Atualmente, o custo da Petrobras (sem a participação governamental) é de US$ 3,19 por barril. Esse valor será reduzido com a entrada em operação destes campos. Aoad afirma que isto resultará num aumento da margem de contribuição, aumentando, conseqüentemente, a rentabilidade da empresa.