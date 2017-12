Banco Central amplia emissão de títulos para para ? 1 bilhão O Banco Central confirmou hoje a reabertura da emissão em euros de títulos realizada no início do mês, de ? 750 milhões. A reabertura foi no valor de ? 250 milhões, elevando para ? 1 bilhão o valor da emissão original. Segundo a nota do BC, os bônus foram colocados com cupom (juro em euro) de 8,50% ao ano e diferença de 4,39% ao ano acima da taxa do título de referência do tesouro alemão. Na emissão original, o cupom também havia ficado em 8,50% e o spread em 4,77%. A taxa de retorno para o investidor ficou em 8,17% na reabertura de hoje (8,70% na captação original), enquanto o preço de colocação dos bônus ficou em 101,875% do valor de face (contra 98,871% na emissão original). A reabertura foi liderada pelos bancos Dresdner Kleinwort Wasserstein e UBS Investment Bank. Os recursos da reabertura entram nas reservas no próximo dia 30. Os recursos da emissão original entram nesta sexta-feira.