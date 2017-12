Banco Central anuncia liquidação do Banco Santos O Banco Central acaba de anunciar a liquidação extra-judicial do Banco Santos, cuja intervenção completa seis meses em 12 de maio. Às 19h30, os diretores de Liquidação e Desestatização, Gustavo Vale, e de Fiscalização, Paulo Cavalheiro, explicarão a decisão do BC.