Banco Central aprova incorporação do Besc pelo Banco do Brasil O Banco Central aprovou a incorporação do Banco do Estado de Santa Catarina (Besc) e do Besc Credito Imobiliário pelo Banco do Brasil, segundo documentação da autoridade monetária repassada pelo BB à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). De acordo com o documento, o Banco Central também aprovou o aumento de capital do Banco do Brasil para 13,6 bilhões de reais. A incorporação do Besc e do Besc Crédito Imobiliário havia sido aprovada em assembléia geral extraordinária do Banco do Brasil em outubro. Conforme o BB anunciou em setembro, o valor da operação é de 685 milhões de reais. (Por Eduardo Simões)