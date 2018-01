Banco Central aumenta projeção da inflação para este ano O Banco Central elevou para 5,5% a projeção de inflação para o IPCA em 2005, de acordo com o relatório de inflação do primeiro trimestre divulgado hoje. O número está acima da meta de 5,1%. No relatório anterior divulgado no final de 2004, o BC projetava uma inflação de 5,3%. De acordo com o documento, essa trajetória de alta está "primordialmente associada aos efeitos defasados do processo de ajuste da taxa básica de juro conduzido pelo Copom desde a reunião de setembro". O BC afirma que a possibilidade de a inflação superar o teto da meta é de 24%. O Banco Central diz ainda que "apesar do aumento nas expectativas para 2005, as expectativas para a inflação de 12 meses à frente e para 2006 permanecem estáveis, sugerindo que a postura monetária mais restritiva tem evitado que as pressões inflacionárias de curto prazo se propaguem para horizontes mais longos". O BC manteve a projeção de crescimento de 4% do PIB para esse ano. No relatório de dezembro, a projeção de crescimento também era de 4%. O banco não estimou o crescimento em 2006.