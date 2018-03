Banco Central baixa previsão de crescimento do PIB O Banco Central reduziu em 0,6 ponto porcentual sua projeção para o crescimento da economia brasileira em 2003. De acordo com o relatório de inflação do primeiro trimestre do ano, divulgado hoJE, a estimativa do BC é DE que o Produto Interno Bruto (PIB) crescerá este ano 2,2% e não mais 2,8%, como estimado no relatório de inflação de dezembro de 2002. "Entre os fatores que explicam essa redução, citam-se o aumento da taxa de juros e a deterioração da confiança do consumidor", afirma o texto do relatório. As hipóteses utilizadas para a construção da projeção de crescimento do PIB são as mesmas em que o BC se baseou para elaborar a projeção de inflação do relatório: juros constantes em 26,5% e taxa de câmbio, também constante, em R$ 3,40 por dólar (taxa vigente na véspera da última reunião do Comitê de Política Monetária). Como sempre, o BC destaca que erros nas projeções de crescimento de PIB são mais comuns do que no caso da projeção de inflação. "Vale enfatizar que os erros de previsão associados às projeções de crescimento do PIB são consideravelmente maiores do que no caso de projeções de inflação, tanto porque envolvem as trajetórias de dois componentes não observáveis diretamente, produto potencial e hiato, quanto porque o cálculo do produto é, por definição, mais complexo e menos preciso do que o da inflação", explica o texto do relatório. Consumo não será fator primordial O consumo não deverá ser um fator primordial de sustentação do crescimento esse ano, prevêem os diretores do Banco Central no relatório trimestral de inflação de março, divulgado hoje. Segundo o BC, a "desaceleração" no otimismo do consumidor, o crescimento modesto da massa salarial e do nível de ocupação, as taxas de juros mais elevadas e o baixo incremento do crédito são fatores que sugerem uma estabilidade no consumo no médio prazo. De acordo com o BC, as exportações são um fator de sustentação da demanda agregada, com o aprofundamento do ajuste das transações correntes do balanço de pagamentos com o exterior. "Em 2003, a contribuição do setor externo será positiva, embora mais modesta do que no ano passado, quando o saldo da balança comercial aumentou US$ 10,5 bilhões", diz o BC no relatório. Importância singular O Banco Central afirma no relatório de inflação que não muito espaço para as empresas atenderem os pedidos de aumento salarial. O documento destaca ainda que em relação à oferta agregada o mercado de trabalho terá importância singular sobre o custo das empresas e a inflação. Em 2002, lembra o BC no relatório, apenas 55% das categorias conseguiram reajustes salariais iguais ou acima da inflação passada medida pelo INPC. Para 2003, o BC reconhece no relatório a existência de pressões salariais que podem ocorrer nos próximos meses devido aos dissídios coletivos de categorias importantes e às demandas por reajustes salariais com base na inflação acumulada dos doze meses anteriores. "Excetuando os setores exportadores, que se beneficiaram com a depreciação cambial, não há muito espaço para o atendimento das demandas trabalhistas", diz o documento.