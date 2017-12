Banco Central capta R$ 1 bi com emissão de bônus O Banco Central divulgou, nesta quarta-feira, uma nota informando que captou US$ 1 bilhão em nome do tesouro, com a emissão de um bônus global em dólar, com vencimento em 14 de outubro de 2019. O bônus foi colocado a um preço equivalente a 97,780% do valor de face, pagando uma taxa de retorno (yield) de 9,15% ao ano. O cupom ficou em 8,875% ao ano e o spread, de 4,92% ao ano acima da taxa do título do Tesouro americano de referência. Os recursos desta emissão, que entram em 14 de outubro nas reservas, já fazem parte do plano de financiamento para os vencimentos de dívida externa de 2005. O objetivo do BC é captar US$ 6 bilhões para financiar as obrigações do ano que vem.