Banco Central compra dólares a R$ 2,816 O Banco Central comprou dólares em leilão eletrônico, à taxa de R$ 2,816, a mesma que era usada pelo mercado no momento do anúncio da operação. Como em todas as atuações que realizou após ter divulgado sua intenção de recompor reservas, o BC aceitou três propostas por dealer, com lote mínimo de R$ US$ 1 milhão. Veja a cotação do dólar.