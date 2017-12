Banco Central compra dólares a R$ 2,838 O Banco Central comprou dólares à taxa de R$ 2,838 em leilão realizado entre as 10h54 e as 11h04. A cotação paga pelo BC é exatamente a mesma em que se encontrava o mercado quando a autoridade monetária anunciou a operação de compra. As propostas, no máximo de três por dealers, tiveram lote mínimo de US$ 1 milhão.