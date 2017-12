Banco Central compra dólares a R$ 2,843 O Banco Central comprou dólares a R$ 2,843 em leilão realizado entre as 11h41 e as 11h51. Na operação, o BC aceitou três propostas por dealer, com lote mínimo de US$ 1 milhão. Após o anúncio do resultado, a cotação passou para US$ 2,844, o que representa queda de 0,04%. Veja a cotação do dólar.