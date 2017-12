Banco Central comprará dólar para reforçar reservas Cinco anos depois de instituído o regime de câmbio flutuante no País, o governo decidiu ontem aumentar a interferência do Banco Central no mercado de câmbio. A partir de hoje, o BC comprará dólares não apenas para suprir a necessidade de pagamentos da dívida externa, mas também para fortalecer as reservas internacionais brasileiras, uma espécie de poupança pública que serve como termômetro da vulnerabilidade externa do País. Apesar da maior liberdade - já que o BC poderá comprar quando e quantos dólares quiser no mercado, interferindo na cotação da moeda estrangeira -, o presidente da instituição, Henrique Meirelles, e o diretor de Política Monetária, Luiz Augusto Candiota, negaram veementemente que isso signifique uma alteração na política cambial. "Não temos compromisso com metas e não queremos adicionar volatilidade", afirmou Meirelles, ressaltando que a atuação do BC será pautada pelo fluxo de dólares do mercado. Um aumento no nível de reservas líquidas será um passo crucial para o Brasil se livrar da dependência do Fundo Monetário Internacional (FMI), como planeja o governo para o fim deste ano, destacou o diretor de pesquisa para a América Latina da consultoria americana Ideaglobal, Ricardo Amorim. "Se de fato o governo pretende não renovar o atual acordo com o FMI, ele precisa sim reforçar o nível de reservas." Amorim ressaltou que cerca de US$ 33 bilhões das reservas internacionais brasileiras referem-se a recursos do FMI, com os quais o Brasil não poderá contar se quiser se livrar da dependência dos pacotes de ajuda do Fundo. Apenas o restante se refere às reservas líquidas, que o País pode usar para pagar dívidas ou oferecer dólares no mercado em caso de súbita desvalorização do real. "Nossas reservas líquidas são muito baixas", disse Amorim. Segundo a nota distribuída ontem pelo BC, as reservas líquidas, sem os recursos do FMI, devem ter fechado 2003 em cerca de US$ 17,3 bilhões. Desde janeiro de 1999, quando o Brasil abandonou a política de câmbio fixo, a atuação do BC foi direcionada para corrigir distorções em momentos de muita volatilidade ou para adquirir recursos para pagar dívida externa. Essas ações levaram muitos especialistas a especularem sobre uma meta implícita do governo para a taxa de câmbio. Todo esforço do BC a partir de então foi para acabar com essa desconfiança. Perda de competitividade Por isso mesmo, a mudança na atuação da autoridade monetária anunciada ontem foi interpretada também como insatisfação do governo com o nível da taxa de câmbio. Nos últimos dias, o real voltou a se apreciar perante o dólar. Toda vez que isso ocorre, especula-se sobre a perda de competitividade que a alteração pode trazer para os exportadores, setor que puxou o nível de atividade em 2003. Meirelles, no entanto, garante que essas dúvidas serão dissipadas com o tempo. "Por várias vezes, quando iniciamos o processo de redução da dívida indexada ao câmbio, o mercado testou se havia pisos ou tetos. Depois de um tempo, viu que isso não existia", comparou o presidente do BC, referindo-se à estratégia adotada em meados de 2003 para reduzir as rolagens da dívida atrelada à moeda estrangeira. Ele reconhece que, como o BC e o Tesouro são agentes do mercado, não há como sua atuação não interferir na taxa de câmbio. Mas acredita que os montantes adquiridos não deverão distorcer a taxa formada pelo mercado. BC no papel do Tesouro Na prática, com a medida anunciada ontem, o BC assume o papel do Tesouro, que vinha adquirindo no mercado os dólares necessários para pagamentos da dívida externa. Só em 2003 o Tesouro comprou US$ 11,2 bilhões, valor suficiente para quitar os compromissos que venceram em 2003 e os que vencerão neste primeiro semestre. Essa estratégia foi uma alternativa para evitar uma queda forte das reservas, já que, se não obtivesse os recursos, o Tesouro teria de sacar o montante equivalente das reservas. Ao mesmo tempo, essa intervenção do Tesouro foi criticada pela falta de transparência, já que as compras, por meio do Banco do Brasil, não eram anunciadas previamente. Já o BC, segundo Candiota, fará leilões eletrônicos por meio das instituições autorizadas e manterá a divulgação de um comunicado público toda vez que fizer uma intervenção.