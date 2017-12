Banco Central comprou dólares a R$ 2,841 O Banco Central comprou dólares a R$ 2,841 em leilão realizado entre as 11h49 e 11h59. Este é o 15º leilão do BC, desde que anunciou sua intenção de recompor o volume de reservas cambiais. No momento em que o BC anunciou a operação, o dólar era cotado a R$ 2,842, no mercado à vista.