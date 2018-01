Banco Central confirma captação de US$ 750 milhões O Banco Central divulgou no início da noite uma nota confirmando a captação de US$ 750 milhões por meio da emissão de títulos do governo com vencimento em dez anos. O bônus foi emitido com um cupom (juro em dólar) de 10,50% ao ano e com uma diferença de 632 pontos base (6,32% ao ano) acima do título de referência do Tesouro norte-americano. O novo bônus foi emitido ao preço de 98,19% do valor, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 10,80% ao ano. Os agentes da operação foram os bancos Deutsche Bank e Morgan Stanley. Segundo informações extra-oficiais de investidores a demanda pelos títulos chegou a US$ 1,6 bilhão.