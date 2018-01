Banco Central da Argentina já tem novo presidente O novo presidente do Banco Central da Argentina é o economista Alfonso Prat Gay, um liberal de 37 anos, ex-chefe de estratégia de moedas do JP Morgan, em Londres, e atual dono da consultoria que leva em sua logomarca um desenho do clássico bigode do economista John Maynard Keynes, o que ilustra sua abertura para medidas heterodoxas em tempos de severas crises. Ele é sócio de um importante economista portenho, Pedro Lacoste, que estaria sendo cotado para assumir a vice-presidência do BC. Prat Gay foi uma escolha do presidente Eduardo Duhalde, com quem se reuniu ontem à noite, por volta das 23 horas. Seu nome foi anunciado pelo chefe de Gabinete da Presidência, Alfredo Atanasof, após reunião com o presidente, na residência oficial da Quinta de Olivos. Para aceitar o cargo, Alfonso Prat Gay exigiu que sua indicação seja aprovada pelo Senado para um mandato de seis anos, conforme reza a Carta Orgânica do Banco Central, e que possa indicar um dos diretores. Aldo Pignanelli, o já ex-presidente do BC, nunca teve seu mandato aprovado pelo Senado, e tinha somente a aprovação temporária para exercer o cargo. Homem de mercado financeiro Prat Gay é definido como um típico homem de mercado financeiro. Grande parte de sua carreira foi no banco de investimento JP Morgan. Em 1994, foi membro da equipe de análise econômica do JP Morgan, em Nova York. Em 1998, foi estrategista principal do grupo em mercados emergentes, e em 1999 até 2001, foi transferido para Londres, como responsável pela área de "análises e prognósticos de moedas". Na última gestão de Domingo Cavallo no Ministério de Economia, manteve laços estreitos com o ex-super-ministro e chegou a ser cogitado para assumir a vice-presidência do BC, junto com o então presidente Roque Maccarone. Porém, seu nome foi rejeitado pela maioria peronista, do partido de Duhalde, o Partido Justicialista (PJ). A imprensa argentina o compara ao presidente do BC brasileiro, Armínio Fraga, pela pouca idade, pela carreira no exterior e por estar desembarcando no BC após a desvalorização da moeda. Duhalde escolheu um nome que tivesse apoio da comunidade internacional financeira e com trato político. O novo presidente do Banco Central é formado em Economia pela Universidade Católica da Argentina e é Ph.D. na Universidade de Pennsilvania, nos Estados Unidos. Considerado um expert em moedas, um liberal atípico e da nova geração de economistas.