Banco central da China prevê crescimento de 10% em 2006 O Banco Popular da China (equivalente ao banco central brasileiro) prevê que a economia do país crescerá 10% em 2006, informou hoje o jornal China Securities Journal. A primeira metade do ano registrará um crescimento de 10,3%, que se arrefecerá para 10% nos seis últimos meses de 2006, apesar das medidas postas em prática pelo Executivo para frear a efervescência da economia chinesa. O Banco Popular da China havia anunciado em março que o crescimento do Produto Interno Bruto, que no ano passado foi de 9,9%, seria de 8,9% em 2006. Apesar da última alta das taxas de juros para 5,85%, o aumento dos investimentos em ativos fixos e das exportações não desacelerou, crescendo nos primeiros cinco meses do ano em 30,3% em relação ao mesmo período de 2005. Recentemente, o banco central anunciou uma alta de meio ponto do coeficiente de caixa ou reservas que os bancos comerciais devem manter na instituição, que passaram de 7,5 para 8%, medida idealizada para frear o nível de empréstimos.