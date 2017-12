Banco Central da Inglaterra mantém inalterada taxa de juros O Banco Central da Inglaterra manteve a taxa de recompra em 4%, após dois dias de reunião de seu Comitê de Política Monetária. Economistas estavam divididos sobre o resultado do encontro. De 15 economistas ouvidos pela agência Dow Jones, oito acreditavam que o BOE (na sigla em inglês) iria elevar em 0,25 ponto percentual a taxa de repo, enquanto sete apostavam na manutenção da mesma. As minutas do encontro serão divulgadas no dia 21. O anúncio pressionou a libra esterlina em relação ao dólar, mas a moeda recuperou-se em seguida aos níveis pré-anúncio. No entanto, a libra seguia abaixo do fechamento e dos melhores níveis operados no começo do dia. Às 8h22 (de Brasília), a libra operava em US$ 1,8367, praticamente no mesmo nível de antes do anúncio, a US$ 1,8377, e abaixo do fechamento a US$ 1,8402. As informações são da Dow Jones.