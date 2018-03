Banco Central da Noruega é o primeiro a elevar juro na Europa

O banco central da Noruega, país rico em petróleo, subiu a taxa de referência da economia em 0,25 ponto porcentual para 1,5%, como era o esperado pela maior parte dos economistas. A Noruega é o primeiro país a subir o juro na Europa desde o início da crise e o terceiro no mundo, após Israel (1º) e Austrália (2º). A coroa norueguesa fortaleceu-se após a alta do juro, revertendo perdas anteriores, que se seguiram a dados ruins sobre o desemprego em agosto. Euro e dólar praticamente não reagiram à notícia, mantendo o mesmo ritmo orientado pela aversão ao risco das bolsas.

O Norges Bank, o banco central, disse que a inflação está levemente acima do que era esperado, enquanto o desemprego encontra-se em patamares consideravelmente inferiores ao previsto. O Norges observou sinais de recuperação na economia global e mais rápida do que a prevista particularmente na economia norueguesa. A Noruega saiu mais rapidamente da recessão do que outros países no resto da Europa, com sua economia influenciada pela alta nos preços das commodities desde o começo do ano e pelo expressivo estímulo fiscal e monetário, que superou 4% do PIB em 2009.

O Norges Bank afirmou que a taxa de juro permanecerá entre 1,25% a 2,25% até 24 de março e que será elevada gradualmente após essa data. As informações são da Dow Jones.