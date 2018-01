Banco central da Suíça aumenta taxas de juros O Banco Nacional Suíço (BNS) aumentou hoje suas taxas de juros em 0,25 ponto pela segunda vez consecutiva, com o objetivo de estabilizar a inflação diante da expansão da economia do país. O BNS prevê que a economia do país mais rico do mundo - segundo o Banco Mundial - crescerá pouco mais de 2,5% em 2006, três décimos a menos que o previsto pelos analistas da Credit Suisse, a segunda entidade financeira suíça. Só durante o primeiro trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 3,5% com relação ao mesmo período de 2005, segundo dados do Ministério da Economia suíça. Em todo o ano de 2005, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Suíça foi de 1,2%, o maior aumento dos acumulados nos últimos cinco anos. A alta de taxas de juros anunciada hoje busca contribuir para que a inflação suíça se mantenha este ano e no seguinte em 1,2%, e que aumente para 1,9% apenas em 2008.