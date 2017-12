Banco Central diz que 'não existe possibilidade de antecipação da decisão do Copom'

BRASÍLIA - O Banco Central afirmou nesta quinta-feira, 18, que "as decisões do Copom são tomadas apenas durante as suas reuniões e são divulgadas imediatamente após seu término por meio de Comunicado no sítio do Banco Central da internet".

O comentário do BC, enviado a jornalistas, surge após notícias na imprensa de que o presidente Michel Temer teria adiantado, ao empresário Joesley Batista, da JBS, o resultado de encontro do BC, no qual a instituição cortou a Selic em 1 ponto porcentual.

O BC afirmou ainda que "não existe a possibilidade de antecipação da decisão a qualquer agente, público ou privado". "Sinalizações sobre possíveis futuras decisões são emitidas nos documentos oficiais do Banco Central".

