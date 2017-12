Banco Central diz que não pode ficar obcecado pelo mercado O diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Beny Parnes, disse hoje ser mais importante aprovar as reformas da previdência e tributária do que realizar agora uma emissão de títulos da dívida. "A mensagem é a seguinte: o mais importante é cumprir uma agenda de reformas e de política econômica e não ficar obcecado pelos mercados e por movimentos de curto prazo", disse antes de participar de uma conferência sobre América Latina, realizada por uma agência de classificação de risco, em Nova York. O diretor do BC disse que, no encontro de ontem com sete investidores, entre fundos mútuos de pensão e de investimentos, percebeu que não há só um otimismo com o Brasil, mas sim um realismo sobre a situação econômica. "Os mercados estão entendendo mais a situação do Brasil", afirmou.