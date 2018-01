Banco Central do Canadá reduz juro em 0,25 ponto O Banco Central do Canadá promoveu mais um corte em suas taxas de juro, o segundo este ano. A meta para a taxa overnight caiu 0,25 ponto percentual, para 2,25%. Esta é a principal taxa de juro do BC e sinaliza as maiores instituições financeiras a taxa média que o Banco Central deseja ver utilizada nas operações de empréstimo de um dia entre as instituições. Por consequência, a banda operacional para a taxa overnight foi reduzida para entre 2,00% a 2,50%. A taxa do topo da banda (2,50%) é cobrada pelo Banco dos participantes que desejam cubrir posições de caixa negativa no final do dia; a taxa do piso da banda (2,0%) refere-se à paga pelo BC nas posições positivas detidas pelas instituições. A taxa oficial do Banco Central ficou em 2,50%, topo da banda operacional. Em nota, o BC canadense disse que os indicadores econômicos divulgados desde o corte anterior têm ficado dentro das previsões feitas no relatório de política monetária de janeiro, quando revisou em baixa a projeção do PIB para 2004 a crescimento entre 2,75% a 3,25%. O BC observou ainda que o índice oficial de inflação caiu bem abaixo da meta do BC de 2% nesse período, a demanda externa aumentou e a doméstica enfraqueceu-se. "Nesse contexto, a decisão de oferecer estímulo monetário adicional foi tomada para sustentar a demanda agregada e levar a inflação de volta à meta até o final de 2005", justificou a instituição em nota distribuída em seu website.