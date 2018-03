Banco central do Japão mantém juro básico em 0,1%

Na entrevista que se seguiu à decisão, o presidente do BOJ, Masaaki Shirakawa, disse que as "condições de emissão de bônus corporativos estão melhorando" e que "o papel da política do BOJ para a compra de dívida corporativa está se atenuando". O mercado aguardava o comunicado do BOJ para saber se a instituição mencionaria o encerramento do programa de compra de bônus corporativos e commercial papers. O comunicado, porém, não fez qualquer menção ao programa, cujo encerramento está previsto para 31 de dezembro. A compra de dívida das empresas faz parte das medidas com que o BOJ vem enfrentando a crise financeira global.

Embora o comunicado do BOJ não tenha citado o encerramento do programa, as declarações de Shirakawa sobre o assunto indicam que o banco central está disposto a terminá-lo no curto prazo. O presidente do BOJ acrescentou, contudo, que a prioridade da instituição ainda é estimular a economia. Shirakawa afirmou que o banco central mantém pacientemente uma política de acomodação e de fornecimento de suficiente liquidez aos mercados. As informações são da Dow Jones.