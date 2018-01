Banco Central dos EUA mantém juros em 1% ao ano Os juros básicos da economia dos Estados Unidos permanecem em 1% ao ano, o mais baixo dos últimos 45 anos, decidiu hoje o Federal Reserve (Fed - o Banco Central). A decisão foi unânime e não houve indicação de alta ou baixa. O BC norte-americano informou que pode ser "paciente" com a mudança da política monetária. De acordo com o Fed, a economia dos EUA continua crescendo "num ritmo sólido" e os riscos de inflação estão equilibrados. O BC destaca que o desemprego parou de cair, mas alerta que as contratações ainda estão aquém do esperado.