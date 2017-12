Banco Central dos EUA vê pequena melhora na economia O relatório do Banco Central dos EUA divulgado hoje informa que a economia do país teve uma "pequena melhora" na atividade entre junho e a primeira quinzena de julho. O documento do Federal Reserve, chamado de livro bege, que servirá de base para as decisões de política monetária a serem tomadas na próxima reunião do Fed, em 12 de agosto, fala em "sinais nascentes de uma recuperação" na atividade industrial em 10 dos 12 distritos do Fed. "Vários distritos relataram maior otimismo quanto às perspectivas da economia nos próximos meses", diz o texto. "Os informes dos distritos também sugerem que a atividade nos setores de energia e de serviços também cresceu mais rapidamente nas últimas semanas. Em contraste, os gastos dos consumidores continuaram sem brilho". O texto ressalva que "os investimentos no setor industrial permaneceram fracos, embora vários distritos tenham relatado um crescimento nos planos de investimento para o futuro". Quanto à inflação, o livro bege diz que "os relatórios dos distritos sugerem que a inflação de preços e salários permaneceu em xeque, de uma maneira geral, embora altas tenham sido notadas nos setores de energia, transportes e seguros". A íntegra do livro bege está em www.federalreserve.gov