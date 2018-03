Banco Central Europeu baixa juros; Inglaterra mantém taxas O Banco Central Europeu baixou as taxas de juros na zona do euro com o objetivo de impulsionar a economia da região em um momento de incertezas constantes em razão do temor de uma guerra iminente contra o Iraque. A taxa mínima de oferta, usada como referência nos leilões semanais do BCE, foi reduzida de 2,75% para uma nova mínima histórica de 2,50%. A taxa de depósito, usada como piso dos juros, caiu de 1,75% para 1,50%, enquanto a taxa de empréstimo marginal, o teto dos juros, passou de 3,75% para 3,50%. O afrouxo monetário foi considerado moderado pelo mercado, que estava dividido sobre a agressividade do corte. Dos 20 analistas que previam flexibilização, 12 apostavam em corte de 50 pontos-básicos e oito trabalhavam com uma estimativa de redução de 25 pontos-básicos. O euro, que oscilava em torno de US$ 1,0945 antes da decisão, caiu para US$ 1,0935 no momento seguinte, mas recuperou-se e passou para US$ 1,0961, ainda abaixo do nível de US$ 1,0966 praticado ontem. O presidente do BCE, Wim Duisenberg, concederá uma entrevista coletiva a partir das 10h30 para explicar a decisão. Inglaterra mantém as taxas Pouco antes de o BCE anunciar sua decisão, o Banco da Inglaterra confirmou as projeções ao manter a taxa de recompra em 3,75%, após reunião de dois dias do Comitê de Política Monetária. Os 21 economistas britânicos consultados pela Dow Jones não previam alterações na taxa, após o BOE ter surpreendido o mercado ao promover uma redução dos juros em fevereiro. O BOE não comentou a decisão, informando apenas que divulgará a ata do encontro no dia 19 de março. Confirmadas projeções de crescimento A Comissão da União Européia reiterou sua projeção de crescimento fraco para a zona do euro no primeiro trimestre de 2003, atribuindo essa perspectiva ao consumo apático e ao ambiente internacional instável, enquanto voltou a prever uma leve melhora no segundo trimestre. A estimativa da comissão é que o desempenho da região fique entre uma contração de 0,1% a um crescimento de 0,3% no primeiro trimestre. Para o segundo trimestre, a previsão é de expansão entre 0,2% e 0,5%. A agência de estatísticas da UE (Eurostat) informou que a economia da zona do euro cresceu 0,2% no quarto trimestre, após ter registrado uma contração de 0,4% no terceiro trimestre. As informações são da Dow Jones.