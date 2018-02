Banco Central Europeu deve se focar na inflação, diz Trichet O Banco Central Europeu precisa se manter concentrado no combate à inflação frente ao uma significativa correção do mercado em andamento, disse o presidente da instituição, Jean-Claude Trichet, a parlamentares nesta quarta-feira. "Em tempos exigentes de correção significativa do mercado e turbulências, é responsabilidade do banco central acabar com as expectativas de inflação para evitar mais volatilidade em mercados já voláteis", afirmou Trichet. Trichet, falando ao Parlamento Europeu em conferência sobre supervisão econômica, afirmou que estava se atendo ao panorama econômico do BCE, que prevê o crescimento caindo para cerca de 2 por cento este ano. "Neste estágio creio que temos que olhar o que está acontecendo na economia real, temos um cenário base e neste estágio não vou modificá-lo", afirmou. "Os riscos são o pior panorama quando se trata deste cenário. Não há nada de novo e eu já disse isso no passado. Vamos observar agora como a economia real se desenvolve no futuro porque pode haver efeitos na inflação", acrescentou. Segundo Trichet, as lições sobre supervisão do mercado financeiro devem ser tiradas das turbulências do mercado que desde agosto segue a crise das hipotecas de alto risco norte-americanas. "Apesar da atual correção do mercado ser particularmente complexa, multidimensaional e corrente, parece-me que já sabemos o número de áreas onde é certo que haverá melhoras", explicou. Para Trichet, as mudanças são necessárias para o gerenciamento de risco dos bancos, o sistema Basel 2 de quanto os bancos devem colocar de lado para emergências, e para incentivar outros no setor de empréstimos imobiliários. Trichet não comentou o corte surpresa na taxa de juros do Federal Reserve, de 0,75 ponto percentual.