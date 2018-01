Banco Central Europeu mantém juros básicos em 3,25% O Banco Central Europeu (BCE) decidiu nesta quinta-feira manter a taxa básica de juros na zona do euro em 3,25% ao ano, como esperavam os mercados financeiros. A autoridade monetária da eurozona também manteve em 4,25% a facilidade marginal de crédito, usada para a concessão de créditos overnight por bancos centrais nacionais. A facilidade de depósito, que remunera depósitos overnight em bancos centrais nacionais, foi mantida em 2,25%. Os analistas consideram que o BCE aumentará os juros básicos no início de dezembro para deter as pressões inflacionárias derivadas do encarecimento do petróleo este ano. Muitos consideram que a alta deve ser de 0,25 ponto percentual, o que seria o sexto aumento desse nível em um ano. Em dezembro, o banco já terá tanto suas novas projeções macroeconômicas trimestrais como suas previsões de crescimento e inflação na Alemanha para poder decidir o futuro dos juros. Por enquanto, as últimas altas dos juros já contribuíram para segurar a inflação dos doze países que adotaram o euro. Neles, a taxa acumulada no período de doze meses encerrado em outubro ficou em 1,6%, segundo cálculos iniciais do Eurostat, organismo de estatísticas da UE. Isso significa que a inflação está abaixo do limite estabelecido pelo BCE: uma taxa próxima a 2%, mas sempre desse nível. A economia dos doze países que compartilham o euro tem dado recentemente sinais de recuperação, por isso os analistas consideram que não é mais necessário manter os juros tão baixos como nos últimos anos. Por exemplo, a confiança empresarial subiu em outubro na Alemanha, após três meses consecutivos de quedas, pois melhoraram as perspectivas econômicas para os próximos seis meses. Matéria alterada às 14h39 para acréscimo de informações